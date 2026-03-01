Unión venció a Instituto en Córdoba y se mete en la pelea por la punta

Unión consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar por 2 a 1 a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, y quedó a un punto de la cima de la Zona A.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón se impuso con goles de Cristian Tarragona, a los 42 minutos del primer tiempo, y Mateo Del Blanco, a los 10 del complemento. La igualdad transitoria para la “Gloria” había sido convertida por Luca Rafaelli, a los tres minutos de la segunda etapa.

Con esta victoria, el “Tatengue” alcanzó los 14 puntos y se ubica tercero en la Zona A, a solo una unidad de los líderes. Instituto, en tanto, quedó undécimo con ocho unidades.

Golpe sobre el final del primer tiempo

La primera llegada clara fue para Unión, a los 22 minutos, con un córner jugado en corto que terminó en un centro para Valentín Fascendini, cuyo cabezazo se fue por encima del travesaño.

El conjunto santafesino encontró la ventaja a los 42 minutos, tras una recuperación en campo rival y una buena triangulación que habilitó a Julián Palacios por izquierda. El extremo envió un centro preciso con la cara externa del pie al segundo palo, donde apareció Tarragona para marcar de cabeza el 1-0.

Reacción local y respuesta inmediata

Instituto reaccionó rápido en el complemento. A los tres minutos, un centro desde la izquierda de Diego Sosa fue mal controlado por Del Blanco, lo que permitió que Rafaelli definiera en el área chica para el 1-1, en su primer gol como profesional.

Sin embargo, la respuesta de Unión no tardó en llegar. A los 10 minutos, una combinación entre Palacios y Del Blanco dejó libre al lateral izquierdo, que sacó un potente remate alto al primer palo para establecer el 2-1 definitivo.

El equipo cordobés tuvo sus chances para igualar, incluida una ocasión clara a los 40 minutos cuando Nicolás Guerra remató de media vuelta y la pelota se estrelló en el poste izquierdo de Matías Mansilla.

Lo que viene

Con la próxima fecha aplazada, Unión volverá a jugar en la décima jornada cuando visite a Independiente el martes 10 de marzo a las 19:45, mientras que Instituto afrontará el clásico cordobés ante Talleres el jueves 12 a las 10:15.