Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo: estuvo 15 meses detenido

El gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanecía detenido desde el 8 de diciembre de 2024. El suboficial mendocino estuvo 448 días privado de su libertad y, según confirmó su familia, ya vuela de regreso hacia Argentina.

La liberación se produjo luego de intensas gestiones diplomáticas y, de acuerdo a lo trascendido, incluyó un canal de diálogo impulsado a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con contactos entre Claudio “Chiqui” Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

La confirmación y el regreso

La noticia fue confirmada por la esposa del gendarme, María Alexandra Gómez, quien publicó en redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados”.

También la AFA difundió un comunicado en el que agradeció a las autoridades venezolanas por la liberación y destacó que el deporte puede funcionar como “un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”.

Según se informó, Gallo regresará acompañado por un comité vinculado a la AFA.

Detención y acusaciones

Gallo había viajado a Venezuela en diciembre de 2024 para visitar a su pareja y a su hijo. Ingresó desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, con destino a la localidad de Táchira.

Sin embargo, fue interceptado por autoridades venezolanas y acusado de espionaje, pese a que desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que se encontraba con licencia anual ordinaria y que su viaje no estaba vinculado a ninguna misión oficial.

Durante su detención, permaneció en el centro conocido como El Rodeo 1, sin proceso judicial público ni asistencia consular regular, según denunciaron sus allegados y el Gobierno argentino ante organismos internacionales.

Reclamos y contexto

Desde el inicio, el Gobierno argentino reclamó su liberación ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional. La familia del gendarme también impulsó campañas públicas para visibilizar su situación.

En los últimos días se había conocido que Gallo logró comunicarse telefónicamente con su esposa, lo que alimentó expectativas sobre una posible liberación.

Finalmente, este domingo se confirmó el desenlace: tras más de un año detenido, Nahuel Gallo recuperó la libertad y regresará al país para reencontrarse con su familia.