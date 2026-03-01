Milei ratificó el rumbo económico, anunció cambios en el Código Civil y confrontó con la oposición en el Congreso

El presidente Javier Milei dejó inaugurado este domingo un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que combinó anuncios de reformas estructurales, definiciones económicas y fuertes cuestionamientos a la oposición, en especial al kirchnerismo.

Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario ratificó que su gobierno avanzará en una reforma del Código Civil y Comercial, del Código Procesal y del sistema impositivo, además de profundizar la apertura económica y promover nuevos acuerdos comerciales, entre ellos con Estados Unidos.

Reformas estructurales y agenda legislativa

Durante su exposición, Milei anticipó que enviará al Congreso un paquete de iniciativas para lo que definió como “el año calendario de la reforma”, con proyectos mensuales orientados a “rediseñar la arquitectura institucional” del país.

Entre los ejes centrales mencionó la reducción del tamaño del Estado, la continuidad del equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva para consolidar la baja de la inflación y modificaciones en el Código Aduanero para adecuarlo a los nuevos acuerdos internacionales.

El Presidente también defendió la reforma laboral recientemente sancionada, al señalar que “modernizará las relaciones laborales por primera vez en más de 50 años”, y destacó las más de 14.500 desregulaciones impulsadas por el Ministerio de Desregulación.

En materia económica, volvió a elogiar al ministro Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía del mundo”, y sostuvo que su gestión permitió reducir el déficit fiscal y bajar la inflación sin recurrir a default ni hiperinflación.

Cruces con el kirchnerismo y la izquierda

El discurso estuvo atravesado por constantes interrupciones y cruces con legisladores de la oposición. Milei calificó a referentes kirchneristas como “delincuentes” y afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “va a seguir presa” por distintas causas judiciales.

También acusó al kirchnerismo de haber firmado el Memorándum con Irán y lanzó: “¡Vengan a explicarme qué pasó con Nisman!”. En otro tramo, expresó: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”, lo que generó nuevas reacciones en el recinto.

El mandatario además mantuvo intercambios con diputados del Frente de Izquierda, a quienes señaló como representantes de “solo el 5 por ciento”.

Empresarios, industria y modelo económico

Milei volvió a cuestionar a empresarios a los que acusa de beneficiarse de privilegios estatales y criticó el modelo de “industria nacional subsidiada”, al que definió como parte de un esquema que, según sostuvo, “empobreció al país”.

“Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos ponen a la venta”, expresó, en línea con sus cuestionamientos a sectores industriales protegidos.

Política exterior y nuevo orden mundial

En el plano internacional, el Presidente afirmó que “se está configurando un nuevo orden mundial” y que la inserción de Argentina será clave para su futuro. Destacó los acuerdos comerciales alcanzados y reiteró su intención de profundizar la integración en mercados internacionales.

Finalmente, sostuvo que el oficialismo cuenta con “la fuerza suficiente para hacer frente a cualquier golpe político” y aseguró que el país atraviesa una nueva etapa: “La malaria se ha terminado”.

La Asamblea Legislativa comenzó pasadas las 20, con la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo de la apertura formal de la ceremonia.