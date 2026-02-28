El Gobierno provincial anunció que auditará las declaraciones juradas que presenten los docentes

Ante el inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes 2 de marzo, y en virtud de la medida de protesta anunciada por un sector del gremialismo docente para ese día, el Gobierno de la provincia anunció que llevará adelante auditorías a las declaraciones juradas que presenten quienes no adhieran a la medida de fuerza.

Así lo informó el ministro de educación, José Goity, quien recordó la disposición de que todos los agentes del sistema educativo deban completar una declaración jurada de prestación de servicios y precisó que a partir de este año contará con un mayor sistema de auditoría.

Desde la cartera educativa indicaron que la presentación de la declaración jurada de prestación de servicio es fundamental para que no se descuente el día no trabajado, y también para conservar el beneficio vinculado a la Asistencia Perfecta. En ese sentido, recordaron además que quienes no realicen el trámite correspondiente serán considerado ausentes sin prestación de servicio.

En esta oportunidad, los docentes podrán efectuar su registro entre el 2 y el 4 de marzo inclusive. Para cómo completar la declaración jurada, el trámite debe realizarse a través del sistema oficial “Mi Legajo” e ingresar a la plataforma con sus datos personales. Luego deben acceder a la sección “Relevamientos” y seleccionar la opción “Declaración Jurada”.