La playa de Santo Tomé será escenario de un simulacro de rescate en el río

El equipo de guardavidas realizará este domingo un simulacro de rescate en la playa de nuestra ciudad, en el marco de las tareas habituales de capacitación y prevención que se desarrollan durante la temporada estival.

La práctica está prevista para el 1° de marzo a las 17 y consistirá en un ejercicio coordinado sobre el río, con despliegue de personal, presencia de una ambulancia y maniobras propias de una situación de emergencia. Desde el municipio aclararon que se trata de una actividad programada, por lo que pidieron a los vecinos no alarmarse ante el movimiento que pueda observarse en la zona.

El simulacro no será participativo, aunque quienes se acerquen podrán presenciarlo como espectadores. Según se informó, este tipo de entrenamientos permite ajustar protocolos de actuación y reforzar la preparación del personal ante eventuales situaciones reales.

La iniciativa apunta a fortalecer las medidas de seguridad en los espacios acuáticos y a concientizar sobre la importancia de respetar las indicaciones en sectores habilitados para el baño.