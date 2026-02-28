Máxima tensión en Medio Oriente por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva militar contra Irán que provocó explosiones en varias ciudades del país persa y elevó al máximo la tensión en Medio Oriente. El gobierno israelí calificó la operación como “preventiva”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la participación de su país en acciones de combate.

La primera información oficial surgió desde la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que indicó que el ataque apuntó a “neutralizar amenazas”, sin brindar mayores precisiones. Poco después, medios estatales iraníes informaron detonaciones en Teherán.

Uno de los impactos se produjo en las inmediaciones de dependencias vinculadas al líder supremo iraní, Ali Khamenei. En un primer momento no se sabía si el ayatolá se encontraba allí, aunque posteriormente trascendió que fue trasladado a un sitio seguro. Con el correr de las horas también se reportaron explosiones en otras ciudades como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump aseguró que el objetivo de la ofensiva es destruir la capacidad misilística iraní y frenar lo que describió como una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, sostuvo que Teherán continúa avanzando en su programa nuclear y llamó a la población iraní a “tomar el control de su gobierno”.

En la misma línea se expresó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que la acción conjunta busca eliminar lo que definió como una “amenaza existencial” para Israel. Según indicó, la operación pretende también generar condiciones para un eventual cambio político en Irán.

Tras el ataque inicial, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron una alerta nacional y pidieron a la población permanecer cerca de refugios ante la posibilidad de represalias. Horas más tarde, el ejército israelí informó que detectó el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia Israel, lo que activó sirenas en distintas zonas del país. Testigos en Teherán reportaron nuevas explosiones y columnas de humo sobre la capital.

El trasfondo de la escalada es la creciente confrontación entre Washington y Teherán por el desarrollo nuclear iraní. En las últimas semanas, Trump había ordenado el despliegue de aviones y buques de guerra en la región para presionar por un acuerdo y había advertido sobre posibles acciones militares si no se cumplían sus exigencias.

La crisis se extendió rápidamente más allá de Irán e Israel. Se registraron explosiones en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos; en Qatar y en Manama, capital de Bahréin, donde funcionan bases militares estadounidenses. Autoridades bahreiníes confirmaron que instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por un ataque con misiles.

También se reportaron detonaciones en Qatar —sede de la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente— y en Riad, capital de Arabia Saudita. En paralelo, en Jerusalén volvieron a sonar sirenas antiaéreas tras la detección de proyectiles.

Como consecuencia de la escalada, Irán, Israel e Irak cerraron sus espacios aéreos, mientras que Jordania activó sus sistemas de alerta. Emiratos Árabes Unidos anunció un cierre parcial y temporal de su espacio aéreo, y tanto Kuwait como Qatar suspendieron vuelos. Varias aerolíneas internacionales cancelaron conexiones hacia y desde la región ante el deterioro de la situación de seguridad.