La defensa del docente Trigatti presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema

En una nueva instancia del proceso judicial que generó fuerte repercusión en la ciudad de Santa Fe, la defensa del docente Juan Francisco Trigatti presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El planteo fue formalizado por el abogado Marcos Barceló, quien intenta que el máximo tribunal habilite el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad que había sido rechazado por la Cámara de Apelaciones al declararlo inadmisible.

Trigatti, profesor de educación física, fue absuelto en el juicio de primera instancia, pero luego la Cámara revocó ese fallo y lo condenó por abusos contra cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, en barrio Yapeyú. La sentencia fue posteriormente confirmada. El docente permanece detenido desde el 12 de noviembre y su prisión preventiva también fue ratificada.

Planteo ante la Corte

En el escrito presentado ante la Corte provincial, la defensa sostiene que las resoluciones dictadas por la Cámara —tanto la condena como su confirmación— presentan “vicios constitucionales” que vulneran garantías fundamentales. Con ese argumento, solicita que se revoquen los fallos y se disponga la realización de un nuevo juicio.

El recurso invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y plantea que el caso reviste “gravedad institucional”, por entender que trasciende la situación particular del imputado. Según Barceló, el proceso estuvo atravesado por irregularidades que afectaron el derecho de defensa.

Días atrás, el tribunal de apelación horizontal integrado por los jueces Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri había rechazado la vía hacia la Corte al considerar que la sentencia estaba debidamente fundamentada y que los cuestionamientos de la defensa reiteraban planteos ya abordados en instancias previas.

El abogado del docente cuestionó esos argumentos y afirmó que los camaristas se limitaron a sostener la validez de su propia decisión sin efectuar —según su criterio— un análisis técnico adecuado sobre la admisibilidad del recurso extraordinario.

Los ejes de la queja

Entre los puntos centrales del planteo figura la intervención de cuatro organizaciones como Amicus Curiae. La defensa sostiene que sus presentaciones fueron tratadas con un alcance que excedería ese rol, lo que —según argumenta— habría generado un desequilibrio procesal.

También se cuestionan aspectos vinculados a la base fáctica de la condena. En ese sentido, el recurso menciona una presunta violación del principio de congruencia, al señalar que la acusación inicial refería a hechos ocurridos en el patio durante clases de educación física, mientras que la condena incluyó un episodio en otro ámbito.

Asimismo, se objeta la valoración de la prueba. La defensa sostiene que se otorgó mayor credibilidad al testimonio de un médico policial por encima de informes de equipos interdisciplinarios de hospitales públicos que no habrían constatado signos de abuso. También menciona que se dejó de lado documentación del Ministerio de Educación que indicaría que una de las niñas no había tenido clases con el docente.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la Cámara habría realizado una nueva valoración de registros audiovisuales del juicio y de entrevistas en Cámara Gesell, lo que —según el planteo— implicaría un exceso en sus atribuciones.

Barceló calificó el caso como de extrema gravedad y reiteró la postura de que su defendido es inocente. Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que deberá resolver si admite la queja y habilita la revisión extraordinaria solicitada por la defensa.