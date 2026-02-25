Cuba interceptó una lancha procedente de Estados Unidos y mató a cuatro personas

Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas tras un enfrentamiento armado entre fuerzas cubanas y una lancha rápida con matrícula del estado de Florida que fue interceptada en aguas territoriales de la isla. El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, según informó el Ministerio del Interior de Cuba.

De acuerdo con la versión oficial, una patrullera de la Tropa Guardafrontera, con cinco tripulantes a bordo, se aproximó a la embarcación —identificada con el folio FL7726SH— luego de detectarla navegando dentro de aguas cubanas y ordenarle que se detuviera. Siempre según el comunicado, los ocupantes de la lancha abrieron fuego contra los efectivos, lo que derivó en un intercambio de disparos. En ese episodio resultó herido el comandante de la nave cubana.

Como consecuencia del tiroteo, cuatro de las personas que viajaban en la lancha fallecieron y otras seis sufrieron heridas. Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. Las autoridades no difundieron hasta el momento la identidad de los involucrados ni precisaron cuáles eran las motivaciones del ingreso de la embarcación en territorio cubano.

Desde el gobierno de la isla remarcaron que la defensa de las aguas territoriales constituye un pilar de la seguridad nacional y señalaron que se investigan las circunstancias del hecho.

El incidente se produce en un contexto de elevada tensión entre Cuba y Estados Unidos, en una zona históricamente sensible como el estrecho de la Florida. En los últimos años se registraron episodios similares vinculados a lanchas rápidas utilizadas en intentos de salida irregular del país o en actividades ilícitas, lo que ha derivado en operativos de intercepción por parte de las fuerzas cubanas.

Hasta el momento, el Departamento de Estado estadounidense no emitió declaraciones oficiales sobre lo ocurrido ni confirmó la nacionalidad de las víctimas.