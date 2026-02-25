La CGT definió su plan contra la reforma laboral: judicialización y marcha el lunes

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles cuáles serán sus pasos de acción en caso de que el Senado de la Nación apruebe el proyecto de reforma laboral y la ley quede sancionada de manera definitiva. Si eso ocurre, la central obrera tiene previsto concretar una presentación judicial el próximo lunes y acompañarla con una movilización.

Así lo definió la mesa chica del organismo durante una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN. “La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, anunció el Jorge Sola, uno de los dirigentes que encabeza el triunvirato que comanda la organización sindical.

En ese sentido, detalló que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia". Sola estuvo acompañado por sus pares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, además del anfitrión Andrés Rodríguez, titular de UPCN.

En la CGT buscan hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a aquellos que provienen del peronismo. Sin embargo, se diferencian de otras organizaciones gremiales que bregan por la realización de un paro general y movilización hacia la plaza del Congreso, como ocurrió la semana pasada cuando Diputados dio media sanción a la reforma.