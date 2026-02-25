Tragedia en Brasil: al menos 36 muertos y 33 desaparecidos por lluvias en Minas Gerais

Al menos 36 personas murieron y otras 33 permanecen desaparecidas como consecuencia de las intensas lluvias que desde el lunes afectan a la región de la Zona da Mata, en el estado brasileño de Minas Gerais. Los temporales provocaron derrumbes de viviendas, inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron barrios enteros en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá.

Las tareas de búsqueda continúan en medio de un panorama de profunda conmoción. Equipos de rescate y vecinos trabajan contrarreloj para localizar a las personas desaparecidas, muchas de ellas sepultadas por el barro tras los deslizamientos que se produjeron en el sudeste de Brasil.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, la situación más crítica se registra en Juiz de Fora, donde se confirmaron 30 fallecidos, entre ellos al menos cinco niños. En Ubá, en tanto, se reportaron otras seis víctimas fatales luego del colapso de viviendas y el avance del agua sobre sectores urbanos. Hasta el momento, los operativos permitieron rescatar con vida a 208 personas.

Las labores se ven complicadas por el terreno anegado y la inestabilidad del suelo, que mantiene latente el riesgo de nuevos derrumbes. El Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales emitió una advertencia de “riesgo muy alto” de deslizamientos adicionales en Juiz de Fora, donde varios barrios permanecen aislados tras el desborde del río Paraibuna.

El drama humano se refleja en historias como la de Josiane Aparecida, una mujer de 43 años que buscaba entre los escombros a dos niños de su familia y a su pareja. Según relató, la madre de los menores murió en uno de los deslizamientos y la vivienda quedó completamente destruida por el lodo.

La magnitud de las precipitaciones agravó el escenario. Según informó la alcaldesa Margarida Salomão, el municipio acumuló más de 600 milímetros de lluvia en lo que va de febrero, el doble de lo previsto para todo el mes. Datos del Instituto Nacional de Meteorología indican que ya se registraron 579,3 milímetros, un 270 % más de lo habitual, lo que convierte a este febrero en el más lluvioso desde que existen registros y supera incluso el récord histórico de 1988.

El impacto social es considerable: unas 3.000 personas quedaron sin hogar y al menos 600 familias recibieron la recomendación de abandonar sus viviendas por riesgo estructural. En Juiz de Fora se evacuaron 25 calles y se habilitaron 15 escuelas como refugios temporales, además de suspenderse las clases. En Ubá, los servicios de salud municipales debieron interrumpirse por las inundaciones que afectaron centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias.

Ante la emergencia, el gobierno federal reconoció el estado de calamidad pública declarado por Juiz de Fora y envió personal del Ejército, helicópteros y vehículos para reforzar los operativos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas y dispuso una movilización inmediata de equipos del Sistema Único de Salud hacia la región. El mandatario interino, Geraldo Alckmin, aseguró que la asistencia continuará mientras persista la emergencia.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, también se trasladó a las zonas afectadas para supervisar las tareas, luego de que la provincia decretara tres días de luto oficial por las víctimas.