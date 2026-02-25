Paritaria municipal: para FESTRAM, la oferta del gobierno es “un desprecio”

La paritaria municipal sumó un nuevo capítulo este miércoles con una reunión entre representantes de FESTRAM e intendentes y jefes comunales. En la oportunidad, los mandatarios presentaron un ofrecimiento que para la entidad gremial resultó “insuficiente”.

Desde la Federación que conforman los sindicatos de trabajadores municipales de la provincia informaron que la propuesta elevada consiste en un aumento del un 9,9% escalonado para el primer semestre del año. En ese sentido, detallaron que la propuesta toma como base los sueldos de enero 2026, sobre el cual aplica un incremento del 4% en febrero, 4% en marzo y 1,9% en mayo.

Para FESTRAM, esta oferta “es insuficiente” y la calificaron como “un desprecio hacia los trabajadores municipales”. Según indicaron, pasada en números, significa un incremento del salario mínimo garantizado de $32.500.

Desde la entidad lamentaron que la propuesta recibida “desconoce el desfasaje del 3% del 2025 y no considera una garantía salarial mínima de bolsillo”.

“La propuesta es insuficiente ya que fue ofrecida como política salarial 2026, existiendo un compromiso de discutir la pérdida real del salario sufrida durante el 2025, motivada en aumentos salariales inferiores a la inflación y en la reforma previsional decidida por el Gobernador Pullaro”, concluyeron desde FESTRAM.