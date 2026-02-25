Nueva reunión del Consejo de Seguridad: balance de avances y planificación para el año

El intendente Miguel Weiss Ackerley encabezó una nueva reunión del Consejo Municipal de Seguridad, un espacio que reúne a representantes de vecinales, concejales, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio de Seguridad, fuerzas policiales y autoridades del Ejecutivo local para abordar la situación en la ciudad y coordinar acciones conjuntas.

Según expresó el mandatario en sus redes sociales, durante el encuentro se analizaron distintas problemáticas, los avances registrados y las líneas de trabajo previstas para el resto del año. “La seguridad es una prioridad central de nuestra gestión y una responsabilidad que asumimos plenamente”, sostuvo.

Weiss Ackerley destacó la importancia de sostener el Consejo como ámbito de participación y articulación institucional. “Impulsamos y sostenemos este espacio, donde la comunidad está representada en sus distintos sectores y se genera un intercambio directo y constructivo con los organismos provinciales y las fuerzas de seguridad”, afirmó.

En ese marco, el intendente remarcó que el Municipio trabaja de manera articulada con los niveles provinciales y las fuerzas, aportando dentro de sus competencias para fortalecer las condiciones de seguridad en la ciudad.

Entre las acciones concretas mencionó inversiones realizadas íntegramente con fondos municipales, como la renovación de las cámaras del Centro de Monitoreo, asistencia a móviles de la Policía y Gendarmería, y la colaboración en mejoras edilicias. En ese sentido, destacó la inversión prevista para 2025 en el nuevo edificio destinado al Grupo de Operaciones Especiales.

“Son inversiones que fortalecen el esquema de seguridad definido por los niveles superiores de gobierno y que seguiremos realizando, incluso en mayor medida”, señaló el jefe comunal, quien reconoció que, si bien se registraron avances, aún “queda mucho por hacer”.

El Consejo Municipal de Seguridad funciona como un ámbito de diálogo y coordinación entre el Estado local, las fuerzas y la comunidad, con el objetivo de consolidar políticas públicas que permitan mejorar la prevención y el abordaje de las problemáticas vinculadas a la seguridad en Santo Tomé.

