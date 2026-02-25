Bareiro se presentó con un doblete y Boca avanzó sin problemas en la Copa Argentina

Boca venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina. Con dos goles de Adam Bareiro —uno en cada tiempo— el equipo xeneize resolvió sin sobresaltos su debut en el certamen y ahora aguardará por el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, que jugarán el 8 de abril.

El conjunto dirigido por Claudio Ubeda presentó una formación alternativa, con mayoría de suplentes, pero dominó el trámite desde el inicio ante un rival que milita en el Federal A y que hacía su estreno en la temporada. Boca manejó la pelota y generó las situaciones más claras en el primer tiempo: un cabezazo de Pellegrino que dio en el travesaño y un remate de Braida que pegó en el palo anticiparon la apertura del marcador.

El 1-0 llegó sobre el cierre de la primera etapa. Tras un centro de Janson, Bareiro conectó desde el suelo con una pirueta dentro del área y venció al arquero Nicolás Dormisch. En el arranque del complemento, el delantero paraguayo amplió la ventaja con un cabezazo certero que sentenció el partido antes de la media hora. Más tarde fue reemplazado por una molestia física.

Boca mantuvo el control durante casi todo el encuentro, frente a un equipo que intentó emparejar con intensidad y juego físico, pero que tuvo pocas aproximaciones de riesgo. El resultado le permitió al conjunto azul y oro dejar atrás la imagen deslucida que había mostrado en el empate sin goles frente a Racing por el torneo local y sumar confianza en una temporada en la que también afronta la Copa Libertadores.

Para Gimnasia de Chivilcoy, el partido significó un hecho histórico. El club bonaerense, que obtuvo su lugar en el cuadro principal tras una destacada campaña y aún no comenzó su competencia en el Federal A, vivió una jornada especial pese a la eliminación.

Con este triunfo, Boca —máximo ganador histórico de la Copa Argentina— dio el primer paso en una nueva edición del certamen y encontró en Bareiro una respuesta ofensiva en medio de un contexto marcado por bajas y cuestionamientos.