Alvizo impulsa un “plan integral de movilidad” con ciclovías como eje

El concejal Rodrigo Alvizo presentó este martes los resultados de la encuesta sobre el uso de la bicicleta y posibles trazas de ciclovías en Santo Tomé, una iniciativa que busca aportar datos concretos para el diseño de un Plan de Movilidad integral en la ciudad.

El relevamiento fue impulsado por el equipo técnico del edil, junto a la Asociación Civil Construir Santo Tomé, y se realizó durante noviembre y diciembre de 2025 mediante un formulario online. La encuesta fue respondida por 325 personas y continúa abierta, aunque desde el espacio consideran que el volumen de respuestas ya permite extraer conclusiones significativas.

La difusión se concentró en instituciones educativas, deportivas, religiosas y entidades ubicadas en el cuadrante delimitado entre Maciá y Azcuénaga, y de 7 de Marzo a República de Chile, sector definido como área de intervención inicial por su alta circulación diaria, concentración de servicios y condiciones de infraestructura existentes.

Uno de los datos más relevantes es que la bicicleta tiene un uso cotidiano y extendido, especialmente entre jóvenes que asisten a instituciones de la zona. Además, una amplia mayoría manifestó que utilizaría las ciclovías propuestas —o al menos algún tramo—, lo que, según los impulsores del proyecto, evidencia una demanda concreta y una oportunidad para avanzar en políticas públicas vinculadas a la movilidad sustentable.

Uno de los puntos centrales del estudio fue evaluar la aceptación de las trazas de ciclovías propuestas. En ese sentido, alrededor del 80% manifestó que las utilizaría total o parcialmente, lo que fue considerado como un respaldo significativo para avanzar con el proyecto. Entre quienes expresaron reparos, el 36,67% sostuvo que las trazas no resultan útiles para su zona habitual de circulación, mientras que otros plantearon preferir mayor libertad para transitar por cualquier calle o sugirieron alternativas diferentes de recorrido.

Una de las trazas se trata de una ciclovía que comenzaría en la avenidad 7 de Marzo, en su intersección con Maciá, siguiendo el siguiente trayecto: 7 de Marzo - Maciá, Maciá - San Martín, San Martín - Iriondo, Iriondo - Avellaneda y Avellaneda - Azcuénaga. Además propuso otras dos: una ubicada en calle Iriondo desde 7 de Marzo a República de Chile y otra en Libertad desde 7 de Marzo a República de Chile.

Al presentar los resultados, Alvizo subrayó que la iniciativa no surge de manera aislada. “Nosotros no improvisamos. Venimos trabajando en un proyecto de movilidad y quisimos respaldarlo con datos y participación ciudadana. Planificar en serio implica escuchar”, sostuvo.

El concejal también vinculó la propuesta con la obra del nuevo puente, que contempla trazas de ciclovías hasta la intersección de 7 de Marzo y Maciá. “La obra del nuevo puente genera una oportunidad que la ciudad no puede desaprovechar. Si ya existe una traza prevista, el paso lógico es darle continuidad y pensar la movilidad de manera integral”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el objetivo es avanzar hacia un esquema que no se limite a intervenciones aisladas. “La movilidad no puede seguir siendo un tema separado del desarrollo urbano. Necesitamos un Plan integral que articule transporte, infraestructura y crecimiento de la ciudad”, expresó.

El estudio también dejó al descubierto la necesidad de fortalecer hábitos de traslado seguros y promover la educación vial como complemento indispensable de cualquier obra de infraestructura. “Hablar de ciclovías no es hablar solo de pintura en el asfalto. Es hablar de seguridad, de salud, de ordenamiento urbano y de una ciudad que piensa en el futuro”, agregó.

Desde el equipo técnico indicaron que los datos recolectados servirán como insumo para ajustar y perfeccionar el proyecto, incorporando sugerencias surgidas de la propia ciudadanía y adecuándolo a las dinámicas reales de circulación en la zona.

Con estos resultados, el espacio buscará avanzar en el debate institucional de una propuesta que apunta a consolidar un modelo de movilidad más ordenado, seguro y sustentable para Santo Tomé.