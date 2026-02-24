Con impulso del agro, la actividad económica cerró 2025 con un alza del 4,4%

La actividad económica cerró 2025 con una suba acumulada del 4,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al difundir el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre. En el último mes del año, el indicador registró un avance de 1,8% respecto de noviembre, un dato que el Gobierno considera clave de cara a las expectativas de recuperación para 2026, tras dos años marcados por el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria.

En la comparación interanual, once de los sectores relevados mostraron mejoras en diciembre frente al mismo mes de 2024. El mayor impulso provino de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que exhibió un crecimiento del 32,2% gracias a una cosecha de trigo récord, tanto en volumen como en rendimiento, superando ampliamente el promedio de las últimas campañas. También se destacó Intermediación financiera, con una suba del 14,1%. Entre ambos rubros aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento anual del EMAE.

Sin embargo, no todos los sectores acompañaron la expansión. Cuatro actividades registraron caídas interanuales, entre ellas Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%), que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales al resultado general.

El repunte de diciembre contrastó con el desempeño de noviembre, cuando el EMAE había retrocedido 0,3% tanto en la medición mensual como interanual. En ese mes, pese a que diez sectores mostraron subas frente al año previo —con Intermediación financiera (+13,9%) y Agricultura (+10,5%) a la cabeza—, el resultado global había encendido señales de alerta sobre el cierre del año.

Las estimaciones privadas ofrecieron miradas diversas sobre el comportamiento de diciembre. Más allá de las diferencias metodológicas, las consultoras coincidieron en que 2025 mostró una evolución heterogénea: el agro, la minería y algunos servicios impulsaron el crecimiento anual, mientras que la industria, el consumo y ciertos indicadores laborales reflejaron fragilidad. En ese escenario, el desempeño de la actividad en los próximos meses será determinante para confirmar si el repunte logra consolidarse durante 2026.