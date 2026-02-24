Inscripciones abiertas para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial

Jueves 26 de febrero de 2026

Las personas interesadas pueden anotarse de manera presencial en la Dirección de Producción o vía Whatsapp. Existen cupos disponibles para los meses de marzo y abril.

Se aproxima una nueva edición de la capacitación en Gestión Empresarial. (Foto de archivo)

La Municipalidad informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, con cupos disponibles para los meses de marzo y abril.

El curso es gratuito y consta de cuatro clases de tres horas cada una. Los días y horarios se coordinan una vez realizada la inscripción. La modalidad es teórico-práctica e incluye contenidos vinculados al emprendedurismo, marketing, comercialización y análisis de costos.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la Dirección de Producción (Macia 1933), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, o vía WhatsApp al 342 447 3786.

Desde el Municipio indicaron que la propuesta está destinada a personas de la ciudad que deseen transformar una idea en un proyecto real, rentable y sostenible, incorporando herramientas prácticas para emprender con mayor seguridad y visión empresarial.

Entre los temas a desarrollar se encuentran:

  • El punto de partida: qué significa ser emprendedor, ventajas y desafíos del camino emprendedor, autodiagnóstico personal, herramientas de coaching e Ikigai, información clave para iniciar un proyecto y análisis FODA con experiencias reales.
  • Del sueño al mercado: principios de marketing, estudio de mercado, análisis de la competencia, identificación de proveedores y clientes, e introducción al marketing digital.
  • Conectando con el cliente ideal: segmentación de mercado, definición del público objetivo, estrategias de publicidad, ventas online y casos de marcas exitosas.
  • La rentabilidad como meta: fijación de precios, costos fijos y variables, punto de equilibrio y estrategias para consolidar un negocio sostenible.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a "aprovechar esta herramienta de formación gratuita, orientada a fortalecer el desarrollo local y acompañar a quienes buscan iniciar o consolidar su emprendimiento con mayor planificación y proyección de futuro".
 

