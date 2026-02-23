Venezuela liberó a al menos 30 presos políticos en la cárcel donde está Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, en el marco de la nueva Ley de Amnistía promulgada en Venezuela. En ese mismo penal permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo, sobre quien hasta el momento no hubo novedades.

La pareja del gendarme, María Alexandra Gómez, confirmó que la familia sigue sin información oficial sobre su situación. “Aún nada. Seguimos esperando”, declaró. Según indicó, Gallo se encuentra en huelga de hambre y exige asistencia consular y la visita de la Cruz Roja.

Las excarcelaciones se producen tras la aprobación, el jueves pasado, de una histórica ley de amnistía impulsada por el oficialismo venezolano. De acuerdo con el diputado chavista Jorge Arreaza, un total de 2021 personas con medidas cautelares y 177 presos fueron beneficiados por la norma.

Los liberados salieron de El Rodeo I entre abrazos y celebraciones de familiares que mantenían vigilias frente al penal. “Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar”, expresó uno de los excarcelados, quien estuvo detenido durante más de un año.

Sin embargo, organizaciones como la ONG Foro Penal informaron que hasta la mañana del lunes se habían contabilizado 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley, y advirtieron que el proceso avanza de manera lenta. Expertos también señalaron que algunos detenidos, como militares acusados de delitos vinculados al terrorismo, podrían quedar fuera del alcance de la medida.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que alrededor de 1500 presos políticos solicitaron acogerse a la amnistía, mientras que otras 11.000 personas con libertad condicional accederían a libertad plena.

En ese contexto, la situación de Nahuel Gallo continúa sin cambios oficiales, pese a las liberaciones registradas en el penal donde permanece recluido.