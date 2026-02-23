México refuerza el despliegue militar tras una ola de violencia con más de 60 víctimas

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en México que dejó más de 60 fallecidos y al menos 70 personas detenidas, según informaron autoridades federales.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que tras el operativo se registraron “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, con un saldo de 25 efectivos de la Guardia Nacional muertos, además de un custodio, un funcionario de la Fiscalía General del Estado y una mujer ajena a los hechos. También fallecieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

En el estado de Michoacán se reportaron tres agresiones adicionales, donde murieron cuatro presuntos delincuentes y resultaron heridos 15 efectivos. En total, al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, afirmó García Harfuch, de acuerdo a lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas.

Ante la escalada de los disturbios, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se desplegaron 2.500 efectivos militares adicionales en Jalisco y estados vecinos para reforzar la seguridad. Según detalló, ya había cerca de 7.000 efectivos estacionados en ese distrito.

Las autoridades aseguraron que, tras el refuerzo militar, comenzó a restablecerse la normalidad en las zonas afectadas por los enfrentamientos que siguieron al operativo en el que fue abatido el líder narco.