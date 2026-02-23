Paritaria docente: SADOP también rechazó la propuesta y se suma al paro

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de las negociaciones paritarias y anunció un paro con movilización.

La decisión fue adoptada por amplia mayoría: más del 90% de las y los afiliados votaron en contra de la oferta oficial, al considerarla “insuficiente”. En ese contexto, el gremio definió adherir al paro nacional previsto para el lunes 2 de marzo y realizar una movilización provincial en esa misma jornada.

El secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que la votación refleja “la dignidad de las y los docentes santafesinos”, y cuestionó lo que calificó como “agresiones y extorsiones” desde la política provincial. Además, remarcó que el sindicato mantiene la voluntad de continuar las negociaciones para mejorar la propuesta, tanto para los trabajadores en actividad como para los jubilados del sector.

La medida de fuerza se enmarca en el conflicto paritario que atraviesa la provincia y suma presión al Ejecutivo en la antesala del inicio del ciclo lectivo, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios docentes.

Repudio por agresiones en redes

En paralelo, la asamblea de delegadas y delegados de la seccional Santa Fe manifestó su repudio a las agresiones recibidas en redes sociales por Martín Lucero, secretario general de la seccional Rosario. Desde el sindicato señalaron que este tipo de episodios afectan la convivencia democrática y reclamaron el cese de prácticas que calificaron como “nefastas y agresivas”, atribuidas a sectores organizados.