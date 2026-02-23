El 27 de febrero comenzarán las inscripciones a la Agrupación Coral Municipal

La Municipalidad de Santo Tomé informó que la Agrupación Coral Municipal Santo Tomé abrirá sus inscripciones a partir del próximo 27 de febrero para todas aquellas personas interesadas en formar parte de este espacio artístico y cultural.

Quienes deseen sumarse podrán dirigirse personalmente a la sede ubicada en Castelli 1735, planta alta (Multiespacio Municipal), o bien comunicarse vía WhatsApp al 342 635 6942, correspondiente a la Dirección de Cultura, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas.

La Agrupación Coral Municipal, dirigida por el profesor Jorge Cova, está consolidada como un espacio dedicado a la difusión de la música coral y vocal en sus diversos géneros y expresiones. En este marco, desarrolla propuestas como Música Popular, Ópera Estudio y la Biblioteca Musical Braille, contando con el acompañamiento de los profesores Susana Caligaris, Lucila Cova, Pablo Caraccia y Santiago Piedrabuena, este último custodio de la Biblioteca Braille.

Durante el presente año prevé la realización de numerosas actividades tanto en la ciudad como en otros escenarios, en el camino hacia la celebración de su 50º aniversario, reafirmando el compromiso con la promoción cultural y el acceso a la música para toda la comunidad.