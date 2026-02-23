Reforma laboral: en la CGT gana fuerza la idea de judicializar la ley

La conducción de la CGT volverá a reunirse el miércoles, en la antesala de una semana clave en el Senado y con la mirada puesta en la sesión del viernes, cuando está previsto el tratamiento de la reforma laboral. El encuentro de la llamada “mesa chica” aún no tiene sede ni horario confirmados, pero servirá para fijar posición frente a un proyecto que, según descuentan en la central obrera, podría convertirse en ley.

De acuerdo con fuentes sindicales, la mayoría de los integrantes del triunvirato coincide en que no están dadas las condiciones para convocar a una nueva medida de fuerza de alcance general. En ese marco, la estrategia pasaría por trasladar la disputa al plano judicial, promoviendo presentaciones contra los artículos que consideran inconstitucionales, entre ellos los vinculados al derecho de huelga. Al mismo tiempo, anticipan que buscarán exponer el “costo político” de los legisladores que acompañen la iniciativa.

“Habrá que evaluar el clima social, pero no vamos a dilapidar recursos en acciones directas que hoy no tendrían el impacto esperado”, deslizaron desde el entorno de la conducción, en referencia a la posibilidad de nuevas huelgas.

En paralelo, los sectores más confrontativos del sindicalismo avanzan por un carril distinto. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Aceiteros, los pilotos de APLA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros gremios, tienen previsto definir este martes un paro de 24 horas para el viernes, acompañado por una jornada de movilización frente al Congreso. La decisión será formalizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que además instará a la CGT a sumarse a la protesta.

Se trata de los mismos espacios que la semana pasada marcaron diferencias con la cúpula cegetista al movilizarse al Congreso durante el paro general sin marcha convocado por la central.

El rechazo sindical se profundizó tras la media sanción en Diputados. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Mariano Moreno, cuestionó con dureza el avance de la norma y sostuvo que el Congreso “votó en contra de los trabajadores y sus familias”. También advirtió que la exclusión de los trabajadores marítimos y fluviales de la Ley de Contrato de Trabajo implica un recorte de derechos y limita las instancias de reclamo judicial.

Desde el FreSu remarcaron que la discusión continuará “en la calle y en la Justicia”, al considerar que la reforma es “injusta e inconstitucional”. El proyecto regresó al Senado luego de que Diputados introdujera modificaciones, entre ellas la eliminación del artículo que habilitaba reducciones salariales para empleados con licencia por enfermedad. La Cámara alta ya le había dado media sanción en febrero y ahora deberá expedirse nuevamente.