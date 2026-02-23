Paro histórico en el fútbol argentino: la AFA suspendió todas las categorías por cuatro días

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un paro de cuatro días en todas las categorías, en lo que definió como una medida “en repudio” a las denuncias presentadas en su contra por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. La decisión implica la suspensión de la actividad oficial en todo el país.

Como consecuencia, quedó suspendida la fecha 9 de la Primera División y no habrá partidos en las categorías del ascenso entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La determinación fue adoptada este lunes durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

En el comunicado difundido en su página web, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”, y que esos argumentos fueron utilizados como base para la decisión judicial de citar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de la entidad.

En ese marco, el presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco fueron convocados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

La causa investiga una presunta omisión en el pago de tributos y retención de aportes previsionales por más de 19 mil millones de pesos, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Antes de la oficialización del paro, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, sostuvo: “Quedó demostrado que está todo pago y que la causa por la que se los imputa no tiene nada, está al día. Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Buscan imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y los clubes ya se han expedido, no quieren”.