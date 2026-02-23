El Campeonato Argentino de Aguas Abiertas puso primera en nuestra ciudad

Durante el último fin de semana, nuestra ciudad fue sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas. La competencia se desarrolló en el Balneario Municipal y convocó a deportistas provenientes de distintos puntos del país.

Desde la Municipalidad local destacaron el éxito de la jornada y remarcaron que se llevó adelante “en un entorno natural destacado”. Asimismo, señalaron que se trató de un evento que sirvió para “promover el deporte, la actividad al aire libre y el encuentro entre atletas y la comunidad”.

Cabe señalar que esta competencia forma parte del circuito clasificatorio para el Mundial Juvenil 2026. En ese sentido, desde el Municipio sostuvieron que ello “resalta la importancia deportiva del evento y posiciona a Santo Tomé como escenario de competencias de alcance nacional”.

