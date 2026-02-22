Deportes — 22.02.2026 —
Unión necesita ganar y recibe a un Aldosivi de capa caída
El Tatengue tiene que sumar de a tres ante su gente para acomodarse en la tabla. El partido se jugará desde las 21.30.
En el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Unión recibirá este domingo a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 15 de Abril, con la necesidad de volver al triunfo ante su gente. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado para todo el país por TNT Sports.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega a este compromiso luego de empatar 0 a 0 frente a San Lorenzo y acumula dos partidos sin victorias. Con cinco puntos en la tabla, el Tatengue buscará hacerse fuerte en Santa Fe para no perder terreno y recuperar confianza en un inicio de campeonato que lo tuvo con altibajos. Si bien mostró orden defensivo en su última presentación, todavía necesita mayor claridad en la generación de juego y más peso en los últimos metros.
Aldosivi, en tanto, arriba tras caer 1 a 0 ante Tigre y suma tres unidades en el certamen. El conjunto marplatense intentará sumar fuera de casa para acomodarse en la tabla y cortar la racha adversa. El entrenador Guillermo Farré no confirmó el equipo titular, aunque se espera que mantenga una base similar a la que viene utilizando en las últimas fechas.
En el historial reciente por torneos de Primera División, ambos equipos registran dos triunfos por lado y un empate. El último antecedente se dio el 3 de octubre de 2025, por el Torneo Clausura, cuando Aldosivi se impuso 2 a 0.
Para este compromiso, Unión formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. El Tatengue intentará aprovechar el respaldo de su público para reencontrarse con la victoria y encaminar su campaña en el Apertura, frente a un rival que también necesita sumar y promete un duelo intenso en Santa Fe.