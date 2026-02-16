Un demoledor Alan Crenz se quedó con el título latino de la FIB

El santotomesino Alan Crenz volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con un nocaut contundente en el segundo asalto, se impuso al mexicano Víctor “Zurdito” Quezada y conquistó el título latino superligero de la FIB, que se encontraba vacante.

El “Rusito”, Crenz (17-2-0, 16 KOs) resolvió la pelea en apenas 3 minutos y 20 segundos sobre el ring del Estadio de la Federación Argentina de Box. Fiel a su estilo agresivo y efectivo, no dejó margen para la reacción de su rival y cerró la noche con otra definición categórica antes del límite.

La victoria llega después de su destacada participación en el Torneo Grand Prix del CMB y reafirma su proyección en la categoría. Con este nuevo cinturón, el púgil de Santo Tomé alimenta su objetivo de escalar posiciones en el ranking mundial y volver a meterse en la conversación grande del boxeo internacional.

Ex campeón mundial juvenil, Crenz continúa consolidando un récord impactante en el que 16 de sus 17 triunfos fueron por la vía rápida, una marca que refleja su potencia y capacidad de definición.

En las peleas complementarias también hubo acción intensa. El invicto chubutense Dylan “El Distinto” Navarro (9-0-0, 7 KOs) noqueó a Miguel Chilaver, mientras que el platense Diego “El Cirujano” Roldán (4-0-0, 3 KOs) superó al misionero radicado en Hurlingham, Félix Escurra, en otro combate que terminó antes del límite.