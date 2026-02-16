AMSAFE: “La lucha dio resultados, pero el ajuste debe terminar”

Por Santotomealdía



Luego del anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el fin del aporte solidario extraordinario y la reducción del plazo para el traslado de aumentos a jubilados, AMSAFE aseguró que “la lucha dio resultados”, pero advirtió que “el ajuste debe terminar”.

Desde el gremio señalaron que enfrentaron “desde el primer día la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial”, al considerar que se trataba de “una reforma de ajuste que volvía a poner el peso de la crisis sobre las y los trabajadores”.

En el comunicado, denunciaron que el llamado “aporte solidario no era otra cosa que meterle la mano en el bolsillo a las y los docentes activos y jubilados”. Además, recordaron que sostuvieron que quienes trabajaron toda su vida “no podían seguir sosteniendo con más descuentos el funcionamiento de la Caja” y que los jubilados debían percibir los incrementos “de manera simultánea con los activos, y no con 60 días de demora”.

El sindicato detalló las acciones realizadas en el marco del conflicto: “Hicimos paros. Nos movilizamos en toda la provincia. Realizamos concentraciones. Fuimos a la Justicia. Construimos unidad con otros sectores. Luchamos, y quedó demostrado una vez más que luchar vale la pena”.

En relación al anuncio oficial, AMSAFE sostuvo que la decisión de no prorrogar el aporte solidario y reducir a 30 días el plazo de traslado de aumentos “confirma que la resistencia y la organización de las y los trabajadores tuvo impacto”.

Sin embargo, marcaron una postura firme: “Esto no alcanza”. Y agregaron: “No vamos a aceptar ni tolerar más ajuste sobre la docencia. No es suficiente reducir el plazo de pago; exigimos que las y los jubilados perciban los incrementos salariales de manera simultánea con los activos. Y reclamamos la derogación inmediata y definitiva del aporte solidario”.

Finalmente, afirmaron que “defender la escuela pública también es defender las condiciones de vida de quienes la sostienen todos los días, activos y jubilados” y aseguraron que continuarán con su posicionamiento: “AMSAFE seguirá en la calle, en cada ámbito de discusión y en cada instancia institucional, defendiendo derechos. Porque los derechos no se resignan: se conquistan y se defienden”.