Milei inicia una intensa agenda internacional con viajes a Estados Unidos y Chile

El presidente Javier Milei se prepara para encarar una intensa agenda internacional que combinará viajes a Estados Unidos, una escala en Chile y una actividad en el interior del país, en el marco de lo que desde el oficialismo describen como una etapa clave de proyección política y diplomática.

El primer destino será Washington. El mandatario partirá el próximo miércoles para participar de un foro multilateral convocado para el 19 de febrero, vinculado a la iniciativa denominada “Cosnejo de la Paz”, impulsada por el republicano Donald Trump con el objetivo de abordar el conflicto en Medio Oriente. La invitación del exmandatario estadounidense obligó a modificar en varias oportunidades el cronograma presidencial.

Según trascendió, el encuentro contará con la participación de un grupo acotado de países y no incluirá a naciones europeas. En América del Sur, en tanto, solo Argentina y Paraguay confirmaron su adhesión a la convocatoria. Tras su presencia en el foro, Milei regresaría a Buenos Aires, aunque por pocos días.

El 7 de marzo está prevista una nueva visita a territorio estadounidense, esta vez para asistir a una reunión de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump. Se espera la participación de referentes regionales como el presidente paraguayo Santiago Peña, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros dirigentes. En ese ámbito, uno de los ejes centrales será el análisis de la influencia de China en el continente americano, una cuestión que ocupa un lugar prioritario en la agenda del líder republicano.

Días después, el Presidente volverá a viajar a Estados Unidos para participar del denominado “Argentina Week”, que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo. Allí estará acompañado por integrantes de su Gabinete y tiene previsto disertar el 10 de ese mes ante empresarios e inversores.

La agenda internacional también incluye una escala en Chile. Milei prevé asistir el 11 de marzo a la ceremonia de traspaso de mando en el Palacio de La Moneda, donde asumirá el recientemente electo Antonio Kast. Ambos dirigentes mantienen afinidad ideológica y ya mantuvieron encuentros previos tras los comicios en el país trasandino.

El recorrido presidencial culminará con una actividad en el interior de la Argentina. Luego de suspender su visita a Mendoza por compromisos en el exterior, el oficialismo trabaja en la reprogramación de esa escala. No obstante, confirmaron que el 19 de marzo Milei estará en Tucumán en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, con motivo de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.