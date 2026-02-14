Convocan a elencos para una nueva edición del Encuentro Internacional de Teatro Infantil

La compañía teatral Modus Vivendi anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar de la 22ª edición del Encuentro Internacional de Teatro Infantil, que se desarrollará del 10 al 17 de julio de 2026 en distintas sedes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La invitación está dirigida a elencos nacionales y del exterior interesados en formar parte de este tradicional espacio cultural dedicado a las infancias, que año tras año reúne propuestas escénicas de diversos puntos del país y de Latinoamérica.

Según informaron desde la organización, el encuentro tendrá carácter itinerante y contará con funciones en distintas localidades de ambas provincias, promoviendo el acceso al teatro infantil en diferentes comunidades. La iniciativa busca fortalecer el intercambio artístico, la circulación de espectáculos y la construcción de redes entre grupos teatrales.

La inscripción ya se encuentra abierta y las bases completas pueden consultarse a través del sitio oficial: https://baseseitepanargentina.blogspot.com/

Con más de dos décadas de trayectoria, el Encuentro Internacional de Teatro Infantil se ha consolidado como una referencia regional en el ámbito de las artes escénicas para niñas y niños, posicionando a la región como un punto de encuentro para el teatro destinado a las infancias.

