Incendio provocó daños en una vivienda y lo sofocaron los bomberos

Un incendio afectó parcialmente una vivienda de nuestra ciudad, durante la mañana de este sábado y demandó la intervención de los bomberos, que lograron controlar el foco ígneo sin que se registraran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.35 en una casa ubicada en calle Iriondo al 1500. Al arribar al lugar, personal del cuartel local advirtió una emanación de humo proveniente del techo del inmueble, por lo que comenzó con las tareas para localizar el foco del incendio.

Según el parte oficial, los bomberos levantaron una chapa del techo y detectaron que un tirante de madera se encontraba en estado de incandescencia. De inmediato procedieron a la extinción utilizando una línea devanadera, logrando controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otros sectores de la vivienda.

De acuerdo a lo informado, el incendio se habría iniciado en un asador ubicado junto a la medianera de una propiedad lindante, también sobre calle Iriondo al 1500, y desde allí el calor habría alcanzado la estructura de madera del techo de la casa afectada.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños parciales en la tirantería que sostiene el cielorraso, con desprendimiento en el interior del baño, además de la chapa que fue retirada para sofocar el foco ígneo.

En el lugar se encontraban el morador de la vivienda donde se originó el fuego, un hombre de 38 años, y una joven de 21 años, nuera del propietario del inmueble afectado. También intervino personal policial, correspondiente a la cuadrícula de Santo Tomé. Tras finalizar las tareas de enfriamiento y verificación, los bomberos regresaron al cuartel alrededor de las 11.55.