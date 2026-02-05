La CGT reúne este viernes a su Consejo Directivo y amenaza con un paro general contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su Consejo Directivo para este viernes a las 11, con el objetivo de definir medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que será debatida el próximo miércoles en el Senado.

La posibilidad de un paro general toma fuerza luego de que fracasaran los intentos de los sectores más moderados de la central para conseguir apoyo de los gobernadores. En ese contexto, crece la presión de los gremios más duros, que reclaman una respuesta inmediata frente al avance del proyecto oficial.

El encuentro se realizará en la sede de la CGT, en la calle Azopardo de la Ciudad de Buenos Aires. En la previa, el secretario de prensa de la central y miembro del triunvirato, Jorge Sola, informó que la conducción sindical mantuvo reuniones con seis gobernadores peronistas que expresaron su rechazo a la iniciativa oficial.

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella”, escribió Sola en sus redes sociales.

Sin embargo, los contactos con otros mandatarios no arrojaron resultados positivos. Según trascendió, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros previstos, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), lo que debilitó la estrategia de negociación impulsada por el sector dialoguista de la CGT.

En paralelo, el también triunviro Cristian Jerónimo encabezó este jueves una reunión con sindicatos y organizaciones que se verían directamente afectadas por la reforma, bajo el lema de la “defensa de los estatutos laborales”.

Por su parte, Pablo Moyano volvió a mostrarse activo en la interna sindical y se reunió con Abel Furlán, titular de la UOM y referente del ala dura de la central. “La CGT puede voltear la reforma laboral”, aseguró Moyano, quien recordó que “éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear a Macri. Y cómo no vamos a poder ahora si la CGT está toda unida”.