Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en minerales críticos

El Gobierno argentino firmó este miércoles un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para promover el desarrollo, procesamiento y comercialización de minerales críticos, como parte de una estrategia conjunta para consolidar cadenas de suministro seguras, resilientes y competitivas en el sector.

El convenio fue rubricado en Washington, EE.UU., durante una reunión ministerial sobre minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y contó con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Cancillería, se trata del llamado Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, que apunta a fomentar inversiones productivas de largo plazo, promover mercados más transparentes y reforzar el posicionamiento de Argentina como actor estratégico en las cadenas globales de suministro.

Los minerales críticos, como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras, son considerados claves para la transición energética, ya que se utilizan en la fabricación de baterías, paneles solares, turbinas eólicas y dispositivos de electrónica avanzada.

Según lo informado oficialmente, el acuerdo incluye herramientas de financiamiento público y privado, así como mecanismos para simplificar procesos administrativos, mejorar el mapeo geológico y desarrollar capacidades en reciclaje y gestión de materiales estratégicos.

Además, contempla la firma de convenios entre el Estado Nacional y las provincias para garantizar la implementación efectiva del instrumento.

Desde Cancillería destacaron que el acuerdo representa una “oportunidad de crecimiento económico y productivo” para el país. En esa línea, se subrayó que en 2025, gracias a las condiciones promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las exportaciones mineras alcanzaron los 6.037 millones de dólares, marcando un crecimiento interanual cercano al 30%.

También se informó que la producción de carbonato de litio superó las 110 mil toneladas, el nivel más alto registrado en la historia argentina, lo que consolida a la minería —especialmente de litio y cobre— como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y el empleo calificado, con impacto positivo en las economías regionales.