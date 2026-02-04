Crece el rechazo sindical a la reforma laboral: “Cambian las reglas para que pierdan los trabajadores”

Por Santotomealdía



Más de 35 sindicatos industriales agrupados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) manifestaron un contundente rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. En un encuentro realizado este martes en la sede de SMATA, advirtieron que la iniciativa “cambia las reglas para que pierdan los trabajadores” y representa un fuerte retroceso en derechos adquiridos.

Del acto participaron los legisladores nacionales Mariano Recalde (senador) y Vanesa Siley (diputada), junto al abogado laboralista Álvaro Ruiz y dirigentes sindicales de todo el país. Entre los principales cuestionamientos, se mencionaron el impacto negativo sobre el sistema de salud, la limitación del derecho de huelga, y la afectación del rol de las organizaciones sindicales.

“Son todas mentiras creer que estas reformas generan empleo”, expresó Recalde, quien agregó que “cuando se abarató el trabajo creció la desocupación, y fue durante la vigencia de la doble indemnización cuando más empleo se generó en el país”.

Los oradores coincidieron en que el proyecto busca reforzar el poder empresarial, debilitando a los sindicatos, y que muchas de sus disposiciones entran en conflicto con la Constitución Nacional.

En esa línea, Siley señaló que la reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y sostuvo que “defendemos un país con más industria, con justicia social y con trabajadores respetados y dignos”.

Otro de los puntos cuestionados fue la intención de reducir el 1% de los aportes destinados a las obras sociales, lo que —según denunciaron— pondría en riesgo el acceso a la salud de miles de trabajadores. “Las obras sociales ya están en agonía con los costos actuales, ahora se suma este nuevo golpe a la recaudación”, alertaron.

Por su parte, el abogado Álvaro Ruiz aseguró que con esta reforma “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal”. Y agregó que la creación de empleo no depende de las leyes laborales, sino de la expansión económica y el modelo productivo.

El cierre del acto estuvo a cargo del dirigente de SMATA, Mario Manrique, quien advirtió que “este Gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder”. En un mensaje dirigido también a los gobernadores, sentenció: “Ojo que los laburantes también votamos”.

Según trascendió, participaron del encuentro los miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, entre ellos Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Flores (AEFIP), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), Héctor Laplace (AOMA), Agustín Amicone (UTICRA), Soledad Calle (UOM) y Hugo Benítez (AOTRA), entre otros.

La CSIRA reúne a más de 30 gremios industriales de todo el país y tiene como objetivo defender la producción nacional, el empleo y el entramado PyME, denunciando un proceso de “desindustrialización inducida” por parte del actual Gobierno.