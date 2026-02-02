La influencia de Bukele llega a Costa Rica: Laura Fernández ganó la presidencia

La politóloga derechista Laura Fernández ganó este domingo las elecciones presidenciales de Costa Rica con más del 48% de los votos, superando por ocho puntos el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta. Asumirá el próximo 8 de mayo y será la segunda mujer en gobernar el país, después de Laura Chinchilla.

De 39 años y heredera política del actual presidente Rodrigo Chaves, Fernández centró su campaña en la seguridad y prometió profundizar una política de “mano dura” contra el crimen, inspirada en el modelo aplicado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Entre sus propuestas figuran la construcción de una cárcel de gran escala, el endurecimiento de penas y la aplicación de estados de excepción en zonas conflictivas.

Bukele fue el primer jefe de Estado en felicitarla tras conocerse los resultados. Fernández, que se define como “candidata de la continuidad”, aseguró que la seguridad será una de las prioridades de su gestión.

Su principal rival, el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, obtuvo el 33% de los votos. Según las proyecciones legislativas, el oficialismo alcanzaría alrededor de 30 de los 57 escaños del Congreso, una mayoría que no le permitiría, en principio, impulsar reformas constitucionales sin acuerdos con otros sectores.

Aunque durante la campaña hizo fuerte énfasis en el combate a la violencia, en su discurso de victoria sostuvo que no permitirá el “autoritarismo” y se definió como una “demócrata convencida”. Sus críticos, entre ellos la expresidenta Chinchilla, advirtieron sobre la necesidad de que el Congreso actúe como contrapeso institucional.

Fernández se declara liberal en lo económico y conservadora en lo social. Durante la campaña también enfrentó cuestionamientos por un supuesto acercamiento a sectores evangélicos ultraconservadores, algo que generó debate en la recta final hacia los comicios.

