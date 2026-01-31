Cuba declaró una “emergencia internacional” tras el nuevo bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Gobierno de Cuba declaró una “emergencia internacional” tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, medida que entró en vigencia el jueves a la medianoche. Desde La Habana, calificaron la acción como una amenaza extraordinaria a la paz y a la seguridad internacional.

El anuncio fue realizado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien publicó un mensaje en su cuenta oficial en X (antes Twitter) señalando que la situación con respecto al Gobierno de EE.UU. “constituye una amenaza inusual y extraordinaria”, atribuida a “la derecha neofascista anticubana”.

“Esta amenaza proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de EE.UU. y afecta la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, sostuvo el funcionario.

En el mismo mensaje, el ministro cubano vinculó el conflicto con otros desafíos globales, como el riesgo nuclear y el cambio climático, y afirmó que el escenario actual pone en riesgo “la supervivencia de la humanidad”.

Desde el jueves por la noche, el decreto firmado por Trump habilita a su administración a imponer tasas a las importaciones de productos originarios de países que mantengan relaciones energéticas con Cuba, en lo que fue leído por analistas internacionales como una nueva escalada del bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.

Consultado por la prensa, Trump negó que la intención de la medida sea “ahogar” económicamente a Cuba, aunque añadió:

“Parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir”, sostuvo.

La respuesta del Gobierno cubano no tardó en llegar. En un mensaje institucional, el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a la administración norteamericana de actuar con “naturaleza fascista, criminal y genocida”, y denunció que el verdadero objetivo es “secuestrar los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

Desde Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro también se pronunció en rechazo a las amenazas de Washington, respaldando a Cuba y cuestionando las medidas punitivas aplicadas a países que comercien petróleo con la isla.

La nueva ofensiva económica del Gobierno de Trump y la reacción inmediata de Cuba suman un nuevo capítulo a la larga tensión diplomática entre ambos países, con potenciales consecuencias geopolíticas en la región, especialmente en un contexto global marcado por crisis energéticas, desafíos climáticos y disputas comerciales.