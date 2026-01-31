Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos

Una violenta ofensiva aérea de Israel sobre la Franja de Gaza dejó al menos 26 personas muertas, entre ellas seis menores de edad, según reportaron esta madrugada fuentes médicas y autoridades locales. Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados, marcando una de las jornadas más sangrientas desde el inicio de la tregua.

Entre las zonas más afectadas se encuentra Al Mawasi, donde las tiendas de campaña de familias desplazadas volvieron a ser blanco directo de los proyectiles. Las imágenes difundidas desde el oeste de Jan Yunis muestran refugios precarios completamente destruidos y equipos de rescate trabajando entre los escombros, en un escenario de emergencia humanitaria creciente.

Con estas nuevas víctimas, la cifra de muertos desde la implementación del alto el fuego ya supera las 510 personas, profundizando el drama que se vive en el enclave palestino.

Desde el gobierno israelí justificaron el ataque como una respuesta a supuestas violaciones del acuerdo de cese del fuego por parte de Hamás, según indicó la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, la magnitud de los ataques en áreas densamente pobladas generó conmoción internacional y renovados cuestionamientos sobre el cumplimiento del derecho humanitario.

La continuidad del frágil alto el fuego queda ahora en entredicho, mientras el número de víctimas sigue creciendo en hospitales y centros de salud de la Franja de Gaza.