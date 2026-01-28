La Fiscal General recibió a la familia de Jeremías Monzón y analizó los avances de la causa

La Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, recibió este martes a la madre, abuelos y tías de Jeremías Monzón, en el marco de una reunión realizada en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe.

Del encuentro también participaron los abogados particulares que representan a la familia, profesionales del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional Nº 1 a cargo de la investigación, Francisco Cecchini, así como autoridades y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Estuvieron presentes además el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani; y el fiscal con incumbencia provincial en materia de responsabilidad penal adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Durante la reunión se analizaron los avances del caso y el estado de las investigaciones vinculadas, en un espacio de diálogo con los familiares de la víctima.

Desde el MPA se indicó que el encuentro se enmarca en uno de los lineamientos estratégicos prioritarios de gestión de la Fiscalía General, vinculado al abordaje integral de las víctimas y al acompañamiento institucional a sus familias.

