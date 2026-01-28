Intervención en la red cloacal: realizaron una reparación sobre calle Buenos Aires al 2700

La Municipalidad llevó a cabo una reparación en la red troncal de cloacas, con la sustitución de un tramo de cañería en calle Buenos Aires al 2700, como parte de las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura sanitaria.

La intervención consistió en el recambio de un sector dañado de la cañería de impulsión, con un diámetro de 315 milímetros, lo que permitió normalizar el escurrimiento y restablecer el correcto funcionamiento del sistema, que quedó plenamente operativo.

El tramo intervenido forma parte de la línea troncal de impulsión que conecta la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales, ubicada en República de Chile al 1900, con la Planta de Tratamiento Cloacal. Gracias a la obra, se logró recuperar el funcionamiento de aproximadamente 2.600 metros de cañería, garantizando condiciones óptimas de operación.

Según señalaron desde el Municipio, este tipo de trabajos contribuyen a fortalecer los servicios esenciales y forman parte de un plan orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos, mediante el mantenimiento sostenido de la infraestructura sanitaria.