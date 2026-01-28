ASTEOM confirmó la modalidad del paro y el viernes habrá una movilización en el acceso al puente Carretero

Por Santotomealdía



Tras el anuncio del paro de 72 horas dispuesto por FESTRAM, la Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Obras y Servicios Municipales (ASTEOM) confirmó la modalidad de adhesión en nuestra ciudad, que incluirá dos jornadas sin asistencia y una movilización el viernes por la mañana.

Según informó la Comisión Directiva del gremio local, el paro se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo los días jueves 29 de enero y lunes 2 de febrero. En tanto, el viernes 30, la medida será con asistencia y movilización hacia el acceso al puente Carretero, donde los trabajadores municipales se manifestarán durante las primeras horas del día.

La protesta contará con el acompañamiento de los gremios que integran la Regional Centro Norte de FESTRAM, y se enmarca en el plan de lucha provincial resuelto por el Plenario de Secretarios Generales, ante la falta de acuerdo salarial con intendentes y presidentes comunales.

Desde ASTEOM señalaron que los intendentes “cedieron ante la presión del gobierno provincial” al sostener una propuesta ya rechazada tres veces por la federación, por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial 2025.

Además, criticaron la intervención del Ministerio de Trabajo, a quien acusaron de “dilatar la resolución de los conflictos y amparar el incumplimiento patronal”. También recordaron que los salarios están congelados desde octubre de 2025, mientras que la inflación acumulada ya supera el 10 por ciento.

Finalmente, el sindicato informó que este miércoles recorrerán los lugares de trabajo para comunicar detalles de la medida y convocar a la participación de todos los trabajadores.