La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026

Todos los partidos que dispute la Selección argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 podrán verse y escucharse de manera abierta en todo el país. Así se conoció luego de que se anunciara que la TV Pública y Radio Nacional tendrán a su cargo la transmisión completa del recorrido del equipo nacional en la próxima Copa del Mundo.

La confirmación fue realizada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que la cobertura será posible “gracias a un acuerdo comercial” que permitirá afrontar los derechos de transmisión sin recurrir a fondos públicos. Según explicó, “el costo no será financiado con dinero proveniente de los impuestos”.

La próxima edición del Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y contará con la participación de la Selección argentina como campeona defensora del título. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni está previsto para el martes 16 de junio a las 22, cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium.

Luego, el conjunto albiceleste volverá a presentarse el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria, en el Dallas Stadium, mismo escenario en el que cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

El partido inaugural del certamen se jugará el jueves 11 de junio a las 16 y tendrá como protagonistas a México y Sudáfrica, en el estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

