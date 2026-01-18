Tragedia en Arroyo Leyes: falleció un hombre al incendiarse su vivienda precaria

Un hombre de 43 años falleció calcinado en un incendio registrado en una vivienda precaria de Arroyo Leyes durante la noche del sábado. El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 23:45 en calle 7 al 6500, en la zona trasera del loteo Don Carmelo.

Según informaron fuentes policiales, el personal de la Subcomisaría 20ª acudió al lugar tras un llamado al 911, que alertaba sobre un foco ígneo en una casilla. Luego de extinguir el fuego, los efectivos hallaron el cuerpo calcinado de la víctima, quien había quedado atrapada en el interior de la vivienda.

El fallecido era oriundo de Santa Silvina, provincia de Chaco, y de acuerdo con las primeras actuaciones, se encontraba solo al momento del hecho. Las investigaciones iniciales apuntan a que el incendio se habría originado de manera accidental, cuando el hombre intentaba quemar bosta de caballo para ahuyentar insectos.

La Unidad Regional I de policía trabaja en la investigación del caso, que fue derivado al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por disposición del fiscal interviniente, se hicieron presentes en el lugar peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron tareas de criminalística, fotografía, planimetría y rastros, bajo la coordinación de una inspectora.

Finalizadas las pericias en el sitio del siniestro, el cuerpo fue trasladado por el servicio de morguera. Durante la madrugada, el fiscal dispuso su remisión a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, con el fin de establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Por el momento, no se hallaron indicios de criminalidad, aunque la investigación sigue su curso a cargo de las autoridades competentes.