Continúan las actividades deportivas y recreativas del programa Verano Santoto

Desde la Municipalidad recordaron que este mes comenzaron las actividades del programa Verano Santoto 2026 y destacó con una gran participación en las primeras jornadas. Se trata de una propuesta integral de deporte, recreación y encuentro comunitario destinada a vecinos desde los 5 años de edad.

El programa contempla una amplia variedad de actividades gratuitas que se desarrollan en distintos espacios de la ciudad. Entre ellas se destacan la Escuela de Natación, Aquaeróbic, Gimnasia, Yoga, Canotaje, Stand Up Paddle, Deportes en la Arena, Zumba y las Colonias Municipales, pensadas para diferentes edades y niveles de práctica.

Por otra parte, desde la Municipalidad indicaron que, si bien las inscripciones se realizaron durante el año 2025, actualmente quedan cupos disponibles en algunas actividades, entre ellas: Gimnasia para adultos (mayores de 18 años), Yoga (mayores de 18 años), Stand Up Paddle – SUP (mayores de 18 años), Deportes en la arena (de 13 a 17 años) y Zumba (mayores de 13 años).

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Deportes, ubicada en Libertad 1035, telefónicamente al 4741678 o vía WhatsApp al 342 648 6445, de lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 horas.

Las autoridades subrayaron que el programa Verano Santoto 2026 tiene por objetivo promover hábitos saludables, el uso de los espacios públicos y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios durante la temporada de verano.

Asimismo, resaltaron que a través de este programa, se reafirma el compromiso con la promoción del deporte, la recreación y el bienestar integral de la comunidad santotomesina.