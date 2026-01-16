Murió un empleado de peaje tras desprenderse una cabina durante un temporal en Córdoba

Un trabajador de un peaje perdió la vida en la provincia de Córdoba luego de ser impactado por una cabina que se desprendió a causa del fuerte temporal que afectó a la región. El episodio se registró sobre la Ruta Nacional 9 Norte, en jurisdicción de Estación Juárez Celman, departamento Colón.

La víctima tenía 61 años y se desempeñaba como empleado de la empresa Caminos de las Sierras. Según se informó, el hombre había salido momentáneamente de su puesto mientras se desarrollaba la tormenta, cuando varias cabinas fueron desplazadas por las intensas ráfagas de viento. Una de ellas volcó y lo golpeó de manera violenta, provocándole la muerte en el lugar.

El trabajador fue identificado como Jorge Giannineto. Tras el hecho, la empresa concesionaria dispuso una interrupción parcial del tránsito en ese tramo de la ruta, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y seguridad. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de feria.

Además, una mujer sufrió lesiones de distinta consideración como consecuencia del temporal y debió ser trasladada al Hospital Vélez Sarsfield. De acuerdo a fuentes oficiales, se encuentra fuera de peligro.

La tragedia se produjo en el marco de un brusco cambio en las condiciones climáticas. Luego de una jornada marcada por temperaturas extremas, que alcanzaron los 38 grados en la ciudad de Córdoba y zonas cercanas, poco después de las 16 se desató una fuerte tormenta, con intensas ráfagas de viento, lluvias abundantes y, en algunos sectores, caída de granizo y anegamientos.