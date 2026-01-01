Un ataque ocurrido durante la madrugada del 1° de enero en la localidad de Jorly, provincia rusa de Jersón, dejó como saldo al menos 24 personas muertas y 29 heridas, entre ellas cinco niños, según informaron las autoridades locales. El hecho, ocurrido mientras se celebraba la llegada del Año Nuevo, fue atribuido a drones lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La información fue confirmada por el gobernador de Jersón, Vladímir Saldo, quien señaló que muchas de las víctimas murieron calcinadas y que un niño perdió la vida en el ataque. También indicó que la intensidad del incendio impidió rescatar a más personas y que el fuego no pudo ser extinguido hasta horas de la madrugada.

El ataque se habría producido con tres vehículos aéreos no tripulados que impactaron en un café y un hotel ubicados sobre la costa del mar Negro, donde una gran cantidad de civiles participaba de los festejos de Año Nuevo. De acuerdo a las primeras investigaciones, uno de los drones contenía una mezcla inflamable, lo que habría potenciado la propagación del fuego.

Saldo denunció el hecho como un “acto deliberado de terrorismo”, aunque las autoridades rusas confirmaron que el ataque no está siendo investigado como un caso de terrorismo en sentido formal. La Policía del cantón y el Comité de Investigación de Rusia abrieron una causa penal para esclarecer los pormenores del hecho.

En declaraciones reproducidas por medios rusos, el embajador en misión especial Rodión Miroshnik afirmó que se trata de “una masacre deliberada” y acusó al gobierno de Volodímir Zelenski de sostener una política militar que afecta directamente a la población civil de zonas fronterizas. En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sostuvo que “no hay disposición diplomática por parte de Kiev” para resolver el conflicto.

Por su parte, la emisora suiza RTS informó que el ataque fue precedido por explosiones y que los servicios de emergencia debieron asistir a decenas de personas con quemaduras. Al menos 14 heridos, entre ellos cuatro niños, permanecen internados en hospitales de Jersón y de la República de Crimea, según fuentes oficiales.

La zona afectada fue completamente acordonada y se impuso una restricción aérea sobre Crans-Montana, mientras continúan los trabajos de identificación de las víctimas. Hasta el momento, las causas exactas del ataque y la participación de drones en el inicio del fuego permanecen bajo investigación.