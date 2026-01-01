Tragedia en Suiza: al menos 40 muertos por un incendio en una estación de esquí

Un violento incendio arrasó durante la madrugada del 1° de enero un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, dejando al menos 40 personas muertas y más de 100 heridas, según confirmó la Policía del cantón del Valais este jueves. La tragedia ocurrió en el local nocturno Le Constellation, durante las celebraciones de Año Nuevo, y aún se investigan las causas del fuego, que habría sido precedido por una o varias explosiones.

Las víctimas fatales, informaron las autoridades, no han podido ser identificadas debido a las graves quemaduras que presentan los cuerpos. La situación fue calificada por las fuerzas de seguridad como una “gran catástrofe”, en referencia a la magnitud del siniestro y la cantidad de personas afectadas.

El siniestro se desató alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando, según los primeros reportes, una detonación en el sótano del bar desató el incendio. El local, que tiene una capacidad para albergar hasta 400 personas, estaba lleno de clientes celebrando el Año Nuevo. Según indicó la radio Rhône FM, la manipulación de artefactos pirotécnicos podría estar entre las posibles causas, aunque esa línea aún se investiga con cautela.

El Ministerio Público suizo descartó, por ahora, que se trate de un acto de terrorismo. “Estamos viendo muchos heridos y muchos muertos”, declaró un portavoz policial al medio británico Sky News, al tiempo que se aclaró que la pista criminal no se contempla en esta etapa.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia, helicópteros y ambulancias, y se movilizaron hospitales de toda la Suiza francófona para atender a los pacientes con quemaduras de distinto grado. El médico de la compañía aérea de rescate Rega pidió a la población que evite actividades de riesgo en esta jornada, para no colapsar los servicios sanitarios.

Ante la magnitud del hecho, la zona fue completamente acordonada y se impuso una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, una de las localidades más exclusivas de los Alpes suizos. También se habilitó una línea telefónica de asistencia para familiares de posibles víctimas.

En Suiza, el hecho ya es comparado con el trágico accidente de autobús en el túnel de Sierre, ocurrido en 2012, en el que murieron 28 personas, la mayoría de ellos niños.