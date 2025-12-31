Alejandra Chena presentó su balance legislativo con más de 50 iniciativas

Con un balance positivo del año legislativo, la concejala Alejandra Chena, del Partido Socialista, presentó un informe de gestión en el que detalló más de 50 iniciativas impulsadas durante 2025 en el Concejo Municipal. Según indicó, los proyectos abarcaron ordenanzas, resoluciones, comunicaciones al Ejecutivo y declaraciones de interés, y se enfocaron en planificación urbana, ampliación de derechos, movilidad, accesibilidad y fortalecimiento institucional.

“Creemos en la posibilidad de construir una ciudad más justa, accesible y planificada. Por eso este año avanzamos en propuestas concretas para lograrlo. Cada proyecto tuvo como objetivo mejorar el día a día de las y los santotomesinos”, expresó Chena.

Desde el bloque socialista también se destacó la participación activa en procesos relevantes para la ciudad y la región, como el inicio de la obra del nuevo puente Santo Tomé–Santa Fe, la reforma constitucional provincial —con presencia en audiencias públicas y actos de jura—, y la integración en espacios de trabajo vinculados al nuevo Plan Director, con una apuesta a la participación ciudadana.

El trabajo legislativo incluyó, además, la Audiencia Pública en defensa de los derechos de personas con discapacidad, así como reuniones con organismos como ENRESS, para evaluar avances en materia de agua potable y saneamiento.

“Defendimos la institucionalidad, la participación y el debate democrático. La ciudad está en un proceso de transformación estructural y creemos que la ciudadanía debe ser protagonista”, sostuvo la concejala.

Uno por uno, los principales ejes legislativos de 2025

“Cada propuesta de proyectos presentados en las sesiones del Concejo Municipal fue presentada con una mirada puesta en el presente, pero también en la ciudad que queremos construir a futuro”, señaló Chena. A continuación, se detallan los ejes más relevantes de su labor durante el año:

Seguridad ciudadana y convivencia urbana

Se impulsó la ordenanza “No compres robado”, orientada a desalentar la compra-venta de bienes de origen delictivo. También se solicitaron controles de estacionamiento indebido y mejoras en señalización vial.

Planificación urbana, ambiente y espacio público



Entre los proyectos presentados se destacan los vinculados al tratamiento de aceites vegetales usados (AVUs), la incorporación de reseñas históricas con códigos QR en nomencladores y la ampliación de la zona recreativa de calle Gómez Cello, además de pedidos de mejora en plazas y espacios públicos.

“La costanera y los espacios públicos en general son un punto de encuentro para la vida social, deportiva y cultural de Santo Tomé. Con estos proyectos buscamos que las familias puedan disfrutarla de manera segura, promoviendo el encuentro ciudadano y las actividades físicas y recreativas”, explicó Chena.

Movilidad sustentable y seguridad vial



Se promovió la Semana de la Movilidad Sustentable, con intervenciones urbanas para visibilizar el respeto al ciclista y al peatón. También se impulsó la adhesión a la Ley Provincial de Seguridad Vial Infantil, la mejora de señalética escolar y un relevamiento de terminales SUBE.

Accesibilidad, discapacidad y personas mayores



Durante 2025 se aprobó la adhesión a la Ley Provincial de Personas Mayores (Ordenanza 3748/25) y se impulsó el proyecto “Un día en silla de ruedas y bastones”, además de gestiones por accesibilidad edilicia y la defensa de prestaciones en discapacidad.

Derechos de niñas, niños, mujeres y diversidades



Se promovió la puesta en funcionamiento del Consejo de Niñas y Niños y se solicitaron acciones para fortalecer el Servicio Local de Violencia de Género.

“El Consejo no es un juego ni una simulación. Es un espacio real de expresión para conocer puntos de vista de las niñeces que contribuyan al diseño de la ciudad que habitan”, señaló.

Con esta propuesta, la ciudad se incorpora a la Red de Ciudades de los Niños y Niñas, que promueve experiencias participativas en distintas localidades de Argentina y Latinoamérica.

Servicios públicos e infraestructura urbana



Entre las iniciativas se encuentran pedidos por reparación y extensión de redes de agua y saneamiento, mejoras en mantenimiento urbano y la propuesta de wifi libre en espacios públicos.

“Los servicios públicos son la base del bienestar cotidiano. Cada pedido que realizamos surge del diálogo con vecinos y vecinas que visitamos en los barrios o se acercan al Concejo Municipal”, aseguró la edil socialista.

Cultura, deporte e identidad local



Durante el año se impulsaron declaraciones de interés cultural, educativo y deportivo, junto con aportes para el sostenimiento de artistas locales, espacios culturales y grupos deportivos.

Un nuevo año, nuevos desafíos

De cara al próximo período legislativo, Chena remarcó la continuidad del trabajo territorial y la importancia de construir políticas públicas con perspectiva social.

“Vamos a sostener una agenda activa, cercana a las necesidades de la gente y con foco en un desarrollo territorial inclusivo que respete los derechos de los y las santotomesinas”, concluyó.