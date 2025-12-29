Gisel Mahmud: “El 2025 será recordado como el año de las reformas”

“El 2025 será recordado por debates y reformas profundas en Santa Fe; nada más y nada menos que la reforma de la Constitución provincial”, afirmó la diputada provincial Gisel Mahmud (PS - Unidos) al realizar un balance del año legislativo. En su repaso, la legisladora destacó el diálogo político, la planificación y la escucha activa como ejes del trabajo desarrollado.

Para Mahmud, el año que termina fue “un año de sacudir estructuras, de hacer cambios profundos”, y sostuvo que “si queríamos resultados distintos, no podíamos hacer lo mismo de siempre”. En ese marco, valoró el trabajo en territorio, “escuchando, recorriendo y buscando respuestas concretas a las necesidades reales de las santafesinas y los santafesinos”.

Uno de los puntos centrales del balance fue el proceso de reforma de la Constitución santafesina, donde Mahmud participó también como convencional constituyente. “Fue un hito para la provincia y un mensaje claro para el país”, señaló.

La nueva Constitución —debatida durante 60 días— reformó 42 artículos del texto vigente desde 1962, incorporando nuevos derechos y herramientas institucionales. Mahmud remarcó que “amplía derechos y garantías, reflejando demandas ciudadanas del siglo XXI”, y que “propone una transformación profunda del Estado para hacerlo más eficiente, moderno y verdaderamente al servicio de la ciudadanía”.

Entre los principales avances, Mahmud mencionó la incorporación de derechos digitales, ambientales y culturales, la paridad de género en los tres poderes del Estado, la modernización institucional, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, y el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura. “Es una Constitución que amplía derechos, transparenta la justicia y elimina privilegios”, sintetizó.

Mahmud también puso énfasis en las recorridas por diferentes comunas y ciudades, donde mantuvo reuniones con presidentes comunales, intendentes y representantes de instituciones. “Permiten estar cerca del vecino, escuchar sus demandas y también sus proyectos”, explicó. Y recordó una frase de Miguel Lifschitz: “esta forma de entender la política es la única posible”. En ese sentido, definió al espacio Unidos como una forma de hacer política basada en el territorio y en el trabajo colectivo. “Incluso en momentos complejos, dejando de lado diferencias para encontrar acuerdos que mejoren la vida diaria de nuestra gente”, afirmó.

En cuanto a la labor legislativa, valoró la coordinación con el Poder Ejecutivo, que permitió cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026. “Es un acto de transparencia porque permite a la ciudadanía conocer con claridad el destino de los recursos y partidas”, afirmó. También recordó que desde la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación —que preside— se promovió el trabajo con todos los sectores, con avances como la Ley de Educación Ambiental Integral, iniciativas para prevenir la violencia digital en las escuelas y propuestas de educación financiera. “Cerramos el año con avances concretos, muchos proyectos y grandes desafíos por delante para seguir fortaleciendo la educación”, subrayó.

De cara al 2026, Mahmud adelantó que uno de los desafíos centrales será avanzar hacia una Ley de Educación. “Es una deuda histórica de Santa Fe”, afirmó, y sostuvo que “si fuimos capaces de construir consensos para reformar la Constitución, también podemos hacerlo para saldar esta deuda pendiente”. También planteó la necesidad de avanzar en la legislación que permita implementar el nuevo sistema de justicia surgido de la reforma, así como leyes que fortalezcan las autonomías de los gobiernos locales para acercar el Estado a la ciudadanía.

Además, consideró clave seguir modernizando el Estado, adecuándolo a la era digital, y profundizar herramientas que fortalezcan la participación ciudadana. “Sin dudas será un año de mucho trabajo legislativo, de construcción de acuerdos y de apertura, como estamos acostumbrados a hacerlo en la Cámara de Diputadas y Diputados”, concluyó.