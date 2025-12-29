Tres homicidios en cuatro días: preocupante escalada de violencia en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe atraviesa una preocupante sucesión de hechos de violencia letal. En apenas cuatro días, se registraron tres homicidios en distintos puntos del ejido urbano, todos en contextos diferentes pero con un denominador común: el uso de la violencia extrema como desenlace de situaciones aún no esclarecidas.

Los hechos ocurrieron entre el jueves 25 y el domingo 28 de diciembre, en los barrios Acería, Playa Norte y El Pozo. Las víctimas fueron un joven de 23 años, un hombre de 34 y otro de 68, este último fallecido tras permanecer internado durante tres días. La Justicia provincial interviene en cada uno de los casos para determinar responsabilidades y circunstancias.

Homicidio en barrio Acería

El primero de los crímenes tuvo lugar el jueves 25, en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de El Alero del barrio Acería, detrás del nuevo Hospital Iturraspe. La víctima fue K.L.D., un joven de 23 años, quien fue baleado mientras se encontraba reunido con otras personas. Según testigos, dos ocupantes de una motocicleta dispararon contra el grupo, hiriéndolo gravemente en el rostro y el tórax.

El joven fue trasladado por familiares al hospital Iturraspe en estado crítico, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso. La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios Estanislao Giavedoni.

Ataque fatal en Playa Norte

Durante la madrugada del domingo 28, un nuevo crimen conmocionó a Playa Norte, en el noreste santafesino. Un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado mientras caminaba con su pareja por calle Defensa al 8200, cerca de la intersección con French.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima fue abordada por dos hombres, quienes por motivos aún no esclarecidos lo atacaron con un cuchillo, provocándole una grave herida en el tórax. Fue trasladado al hospital Cullen, donde murió poco después debido a la lesión sufrida. La Justicia investiga el hecho y busca identificar a los agresores.

Homicidio en un presunto robo en barrio El Pozo

También el domingo, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 68 años que había sido internado el 25 de diciembre tras un presunto robo en una vivienda del asentamiento de barrio El Pozo. La víctima, identificada como Juan Ramón Álvarez, había sido ingresada en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen, donde permanecía con pronóstico reservado.

El ataque se habría producido en el marco de un robo, aunque los detalles del hecho aún se investigan. Álvarez murió tras tres días de agonía, producto de las graves lesiones sufridas durante el asalto.