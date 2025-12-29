Santa Fe: un motociclista está en estado crítico tras chocar contra una camioneta estacionada

Un hombre de 36 años se encuentra en estado crítico tras chocar con su motocicleta contra una camioneta estacionada en la ciudad de Santa Fe. El grave siniestro vial ocurrió este lunes, alrededor de las 5.05 de la madrugada, en la intersección de Estanislao Zeballos y San Juan.

La víctima fue identificada como Gerardo F., con domicilio en esta ciudad. Según se informó, fue asistido en el lugar por personal del SIES 107 y luego trasladado de urgencia al hospital Cullen debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

De acuerdo a lo reportado desde el lugar por un móvil de prensa, el paciente ingresó con riesgo de vida, presentando un cuadro de extrema gravedad. Horas más tarde, personal médico confirmó que sufrió una amputación traumática del brazo derecho, una fractura expuesta en la pierna derecha y un traumatismo encéfalo craneano grave.

En tanto, desde el hospital Cullen se solicitó colaboración para ubicar a los familiares del paciente, mientras que el hecho continúa siendo investigado por las autoridades a fin de determinar las circunstancias en que se produjo el accidente.