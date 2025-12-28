El programa contra la malnutrición infantil sumó una nueva jornada en el barrio Las Vegas

La Municipalidad de Santo Tomé realizó una nueva jornada del Programa Municipal contra la Malnutrición Infantil, esta vez en el barrio Las Vegas, donde se desarrollaron actividades destinadas a promover hábitos alimentarios saludables y fortalecer la salud comunitaria.

El encuentro tuvo lugar en la Iglesia Eben Ezer y contó con la presencia de numerosas familias de la zona. En esta oportunidad, se trabajó especialmente sobre el uso de legumbres en la alimentación diaria, abordando contenidos vinculados al acceso a alimentos nutritivos, accesibles y sustentables.

Desde el inicio del programa —que se implementa de forma territorial— ya se realizaron jornadas en barrios como Costa Azul y El Chaparral, donde se realizaron evaluaciones nutricionales, socioambientales y de salud general para niñas y niños de entre 2 y 12 años, en articulación con distintas instituciones y actores sociales.

En ese sentido, la directora de Bienestar Comunitario, Soledad Santa Cruz, destacó: “Desde la Municipalidad celebramos la participación activa de las familias en esta iniciativa, que forma parte de nuestras políticas públicas de prevención, acompañamiento comunitario y cuidado de las infancias”.

Este tipo de actividades integrales permiten al Estado local detectar tempranamente situaciones de riesgo nutricional y brindar herramientas de acompañamiento a las familias, con el objetivo de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad.

Según explicaron desde el Municipio, el programa se inscribe dentro del marco de normas y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 12.967.

Con esta propuesta, el gobierno municipal refuerza su compromiso con la promoción de entornos saludables, apostando a la salud integral de las infancias y consolidando un enfoque comunitario que articula prevención, participación y derechos.