Personas mayores participaron de una charla sobre alimentación saludable en el Centro de Día San Juan

La actividad fue organizada por la Dirección de Bienestar Comunitario de la Municipalidad y combinó información útil con propuestas lúdicas para promover una alimentación equilibrada y mejorar la calidad de vida.

Personas mayores participaron activamente de la charla y el NutriBingo en el Centro de Día San Juan, en una jornada orientada a promover la alimentación saludable. (Foto: MST)
Con el objetivo de fomentar hábitos alimentarios saludables, la Municipalidadllevó adelante una jornada de promoción de la salud en el Centro de Día para Personas Mayores San Juan, impulsada por la Dirección de Bienestar Comunitario. La propuesta estuvo orientada a la prevención de enfermedades y a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de una alimentación equilibrada.

La actividad incluyó una charla informativa y participativa sobre nutrición, en la que se brindaron herramientas prácticas para incorporar alimentos saludables en la vida cotidiana. Además, se desarrolló una dinámica lúdica denominada “NutriBingo”, que permitió reforzar los contenidos de manera entretenida y fomentar la participación de las y los asistentes.

“NutriBingo es un dispositivo lúdico que nos acerca, de una manera más divertida, a la incorporación de alimentos saludables, fortaleciendo el aprendizaje y el disfrute compartido”, expresó María Soledad Santa Cruz, directora de Bienestar Comunitario.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa se enmarca en una política activa de promoción del bienestar integral, el envejecimiento activo y la participación comunitaria, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud de las personas mayores de la ciudad.

 

